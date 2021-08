„Będą golić łby takim szujom jak ty”. Gozdyra złożyła zawiadomienie na policję

„Twoje golenie ma lecieć live w sieci”

Wpis został dodany w poniedziałek 2 sierpnia przed południem w odpowiedzi na post Gozdyry. „Uważaj Gozdyra, chodzą słuchy, że będą wzorem AK golić łby namawiającym do szczepień takim szujom jak ty. Najlepsze jest to, że Twoje golenie ma lecieć live w sieci... czekamy na to jak finał mistrzostw #zajob” – napisał w komentarzu internauta o nicku @macras8.

Gozdyra do internauty: Masz problem

W odpowiedzi Gozdyra opublikowała screenshot tego wpisu oraz zdjęcie samego internauty i skomentowała: „Ja uważamy, a ty nie, więc masz teraz problem”. Pod opublikowanym przez dziennikarkę postem, obserwujący jej profil radzili, aby zgłosiła sprawę na policję. Prezenterka poinformowała, że już to zrobiła.

Dziennikarka złożyła zawiadomienie na policję



We wtorek dziennikarka podała, że „jak powiedziała, tak zrobiła”. „Zawiadomienie w sprawie wczorajszych gróźb pod moim adresem właśnie zostało złożone. Panom Policjantom bardzo dziękuję za zrozumienie i rozmowę. Miłego dnia” – napisała. Do posta załączyła ponownie zdjęcie komentarza internauty oraz potwierdzenie złożenia zawiadomienia na policję.

