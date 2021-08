Patryk Vega pokazał zwiastun nowego „Pitbulla”. Premiera już wkrótce

„Pitbull” to seria czterech filmów i uwielbiany przez widzów serial, którego producentem był Emil Stępień. Trzy pierwsze obrazy kinowe wyreżyserował Patryk Vega, natomiast czwarty Władysław Pasikowski.

Prawie trzy lata temu Patryk Vega informował, że w 2021 roku zobaczymy kolejną część serii „Pitbull”, która nosi tytuł „Pitbull. Królowa chuliganów”. „Kochani! Miło mi ogłosić, że kultowy »Pitbull« znów zagości na ekranie. Stałem się właścicielem praw do ekranizacji kolejnej części filmu i serialu »Pitbull«, które kupiłem od spółki ATM Grupa S.A. Mój nowy »Pitbull« trafi do kin po trylogii »Kobiety mafii«. Film będzie miał tytuł »Pitbull. Królowa chuliganów«. Premiera nastąpi w czwartek 11 listopada 2021 roku - Patryk Vega” - pisał wtedy na Facebooku. W sieci pojawił się co prawda we wtorek zwiastun nowej odsłony, jednak bez oficjalnego tytułu.



W obsadzie filmu zobaczymy m.in. Andrzeja Grabowskiego, Małgorzatę Kożuchowską, Darię Widawską oraz Jana Błachtowskiego.

Nowy „Pitbull” - kiedy premiera?

Premiera nowej części filmu „Pitbull” Patryka Vegi została wyznaczona na 11 listopada 2021 roku.

