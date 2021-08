Szokujące doniesienia w sprawie śmierci Aaliyah. Gwiazda była nieprzytomna jeszcze przed startem samolotu

Książka Kathy Iandoli „Baby Girl: Better Know As Aaliyah” rzuca nowe światło na okoliczności śmierci gwiazdy muzyki.

Szokujące doniesienia w sprawie śmierci Aaliyah

Przypomnijmy, w 2001 roku Aaliyah wracała samolotem z planu swojego najnowszego teledysku. Niestety chwilę po starcie doszło do katastrofy. Wyniki śledztwa wykazały, że pilot nie miał licencji na samolot, którym sterował, a w jego organizmie wykryto alkohol i kokainę. Dodatkowo maszyna była przeciążona o 320 kilogramów, o czym pasażerowie nie wiedzieli.

Tymczasem Kathy Iandoli dotarła do Kingsley'a Russela, którego rodzina prowadziła firmę hotelarską i przewozową w miejscowości, z której startował samolot. Mężczyzna twierdzi, że Aaliyah nie chciała wejść na pokład samolotu i wróciła do samochodu, który przywiózł ją na lotnisko. Ponoć wokalistka skarżyła się na ból głowy i dostała tabletkę od jednego z członków swojej ekipy, po której straciła przytomność. W takim właśnie stanie miała być wniesiona na pokład.

