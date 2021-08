„Nasz nowy dom”. Rodzina po przejściach otrzymała nowy start. Tak odmieniono ich dom!

Dom dziecka, siostry zakonne



Wieś Buchałowice jest położona na Lubelszczyźnie. Historia bohaterki odcinka, pani Agnieszki, jest poruszająca. Jej mama jest niepełnosprawna umysłowo i gdy była mała nie dawała sobie z nią rady. Gdy miała 7 lat, opieka społeczna zabrała ją do domu dziecka, gdzie była bita.

– Miałam 12 lat, gdy zaczęłam uciekać do mamy, wtedy zostałam wywieziona do sióstr zakonnych. To był ośrodek zamknięty – opowiedziała. Pani Agnieszka musiała pracować w polu od świtu do nocy. W tym miejscu też była krzywdzona psychicznie i fizycznie.

Dom był w opłakanym stanie

Największym marzeniem pani Agnieszki było założenie dużej rodziny i to udało się jej osiągnąć. Niestety jej dzieci i ona wraz z mężem mieszkali w domu w bardzo złym stanie. Na dachu był eternit, ocieplenie było prowizoryczne, nie było łazienki i toalety.

Rodzina miała trudną sytuację finansową. Mąż pani Agnieszki jest schorowany i nie może pracować. Kobieta chciała podjąć pracę, jednak musiała poczekać, aż najmłodsza córka nieco podrośnie.

Katarzyna Dowbor stwierdziła, że wyremontuje dom rodziny. Ekipa dokonała prawdziwego cudu. Zobaczcie efekty metamorfozy w naszej galerii.

