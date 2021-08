„Klan”. Wiemy, kiedy nowe odcinki w telewizji. Serial wraca po wakacjach

Serial „Klan” zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej we wrześniu 1997 roku. Do tej pory widzowie zobaczyć mogli 3834 odcinki produkcji, co składało się na 24 serie.

„Klan” – o czym jest serial?

Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, której seniorami są Maria i Władysław Lubiczowie. Maria była właścicielką rodzinnej apteki „Pod Modrzewiem”, a Władysław kuratorem sądowym do spraw nieletnich. W czasie ponad 50 lat pożycia małżeńskiego dochowali się piątki dzieci – Elżbiety, Pawła, Moniki, Grażyny i Doroty – a następnie gromadki wnucząt i kilku prawnuków. Pomimo przeciwności losu i niespodzianek, jakie ten im gotuje, nieuniknionych konfliktów, dla Lubiczów rodzina zawsze jest najważniejsza. Rodzeństwo wspiera się wzajemnie i zawsze może na siebie liczyć w trudnych chwilach. Serial przedstawia realia życia codziennego i porusza ważne zagadnienia społeczne.



„Klan” – kto gra w serialu?

Od początku emisji, czyli od 1997 roku, w produkcji zagrały gwiazdy takie jak: Tomasz Stockinger, Barbara Bursztynowicz, Andrzej Grabarczyk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Izabela Trojanowska, Paulina Holtz, Kaja Paschalska, Tomasz Bednarek, Jacek Bednarek, Jacek Borkowski i Piotr Swend.



„Klan” – kiedy odcinki po wakacjach?

Produkcja serialu ogłosiła już, że nowe odcinki serialu „Klan” pojawią się na antenie TVP1 już 6 września. Pierwszym epizodem, który zadebiutuje w telewizji po wakacjach będzie 3835.

