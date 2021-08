„M jak miłość”. Cichopek rozwścieczyła internautów. Jednym zdjęciem

Katarzyna Cichopek jest dobrze znana polskim widzom, głównie z roli w serialu „M jak miłość” oraz występu w 2. edycji programu „Taniec z gwiazdami”, w którym tańczyła ze swoim obecnym mężem Marcinem Hakielem.

„Warszawski Hongkong”

Jeden z ostatnich postów zamieszczonych przez Cichopek na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie pół miliona fanów, była fotka z osiedla na warszawskiej Woli. „Warszawski Hongkong…czy też macie wrażenie, że Warszawa z roku na rok rośnie w siłę? Kocham moje miasto i jestem dumna” – podkreśliła w opisie do zdjęcia, dodając kilka hasztagów, w tym „ale się zmieniło”, „kocham”, „duma” czy „warszawski hongkong”.

instagram

Internauci wściekli



Internauci nie podzieli entuzjazmu gwiazdy i w komentarzach zwrócili uwagę na to, że faktycznie wyglądem osiedle przypomina te z Hongkongu, co niekoniecznie jest komplementem. Wielu internautów zwracało uwagę na to, że budowanie „molochów”, otoczonych betonem to „patodeweloperka”. „To akurat przykład Warszawy zmieniającej się w złym kierunku” – napisała jedna z internautek. „Z czego jest Pani dumna? Czy z tego że ludzie mieszkają zapuszkowani na kilku metrach kwadratowych płacąc po 15-17 tysięcy za każdy?” – pytał kolejny komentujący. „Sam beton. Gdzie są tego granice? Co za przyjemność zaglądania sobie nawzajem w okna. Nie ma w tym nic ładnego” – czytamy w innym. „Coraz więcej betonu, coraz mniej drzew + wysokie budynki zasłaniające niebo = rośnie w siłę” – napisała kolejna osoba.

Czytaj też:

„Klan”. Wiemy, kiedy nowe odcinki w telewizji. Serial wraca po wakacjach