Tydzień na Netflix. Co nowego obejrzymy? Lista premier

Dla fanów dokumentów będzie coś o UFO, tzw. terapii konwersyjnej czy narkotykowych imperiach. Wracają seriale, w tym m.in. „Control Z” z drugim sezonem, oraz programy, np. „Mistrzowie renowacji samochodów” z 3. odsłoną. Z nowości serialowo-filmowych w tym tygodniu obejrzymy „Hit & Run”, „Ostatni czarny człowiek w San Francisco” czy „Kokainowi kowboje: Królowie Miami”.

Wszystkie nowości w tym tygodniu na Netflix

„UFO: Odtajnione projekty” – 3 sierpnia

Choć nikomu nie udało się udowodnić, że naprawdę widział przedstawicieli obcej cywilizacji, dla wielu ludzi istnienie UFO jest nie tylko możliwe, ale wręcz oczywiste.





„Pray Away” – 3 sierpnia

Ofiary i byli liderzy ruchu tzw. terapii konwersyjnej opowiadają o szkodach, jakie wyrządził on społeczności LGBTQ+, oraz o jego dalszym katastrofalnym wpływie.





„Shiny_Flakes. Nastoletni baron narkotykowy” – 3 sierpnia

Max S. zdradza, jak zbudował imperium, nie ruszając się z sypialni. Jego historia stała się inspiracją do nakręcenia serialu "Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)".





„'76” – 4 sierpnia



Życie ciężarnej kobiety ulega drastycznej zmianie, gdy jej mąż zostaje oskarżony o udział w nieudanym zamachu stanu.



„Kokainowi kowboje: Królowie Miami” – 4 sierpnia

Dwóch kumpli z dzieciństwa, którzy kiedyś wylecieli ze szkoły, zostaje najpotężniejszymi baronami narkotykowymi w Miami.





„Control Z” – sezon 2. – 4 sierpnia

Gdy tajemniczy haker zaczyna ujawniać najbardziej intymne sekrety uczniów w całej szkole, bystra samotniczka Sofía rozpoczyna walkę z czasem, by odkryć jego tożsamość.





„Mistrzowie renowacji samochodów” – sezon 3. – 4 sierpnia

Barwna ekipa z Gotham Garage naprawia i przerabia przeróżne samochody i ciężarówki. Liczą na to, że te efektowne cacka uda im się sprzedać za grube pieniądze.





„Gotowanie z Paris” – 4 sierpnia



Paris Hilton potrafi gotować... mniej więcej. I wywraca tradycyjny program kulinarny do góry nogami. Nie jest szefem kuchni i nawet do tego nie aspiruje. Z pomocą przyjaciół celebrytów odkrywa nowe składniki i przepisy oraz egzotyczne przybory kuchenne w programie inspirowanym jej popularnym klipem na YouTube. Od zakupów w sklepie po gotowe danie — Paris pokaże nam cały proces i być może przy okazji czegoś się nauczy o gotowaniu.



„Hit & Run” – 6 sierpnia



Życie mężczyzny wywraca się do góry nogami, gdy jego żona ginie w wypadku, którego sprawca ucieka.



„Chmara” – 6 sierpnia

Samotna matka hoduje szarańczę na wysokobiałkowy pokarm, ale owady nie chcą się rozmnażać – dopóki kobieta nie odkrywa, że gustują... we krwi.





„Ostatni czarny człowiek w San Francisco” – 7 sierpnia

Jimmy spędza czas na wędrówkach po mieście ze swoim przyjacielem, marząc o zamieszkaniu w wiktoriańskim domu, który niegdyś zbudował dziadek. Pomimo że zajmuje go starsza para, mężczyzna podejmuje kroki, by odzyskać nieruchomość.





„Love (ft. Marriage and Divorce)” – sezon 2. – 8 sierpnia

Trzy pracujące w radiu kobiety przeżywają ciężkie chwile w swoich pozornie szczęśliwych małżeństwach. Wkrótce nic już nie jest takie jak przedtem.





„Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali” – 1 sierpnia

Krasnale proszą detektywa Sherlocka, aby zbadał tajemnicze zniknięcia na terenie ogrodu.

