„Klan”. Jacek Cygan nie wiedział o zmianie czołówki. „Jak to jest możliwe?”

„Życie jest nowelą” w nowej odsłonie

Od 1997 roku widzowie serialu „Klan” na początku każdego odcinka słyszeli utwór „Życie jest nowelą”, wykonywany przez Ryszarda Rynkowskiego. Piosenkę skomponowali wspólnie Jacek Cygan i Krzesimir Dębski. W miniony weekend „Fakt” podał, że motyw przewodni „Klanu” zmieni się, ponieważ uznano, że lepiej, by z tantiem za wykonanie utworu zarabiali aktorzy serialu. Nie oznacza to jednak, że nie usłyszymy już „Życie jest nowelą”. Piosenka w czołówce pozostaje ta sama – zmieniają się tylko jej wykonawcy. Widzowie usłyszą cover przygotowany przez Kaję Paschalską i Izabelę Trojanowską.

Jacek Cygan nie wiedział o zmianie czołówki „Klanu”

Jak się okazuje, o zmianie czołówki „Klanu” nie wiedział sam jej twórca, czyli Jacek Cygan. Najsłynniejszy polski autor piosenek o sprawie dowiedział się od dziennikarza portalu Wirtualna Polska.

– Dowiaduję się o tym od pana. To smutne. To dla mnie kolejny znak złych obyczajów – jak to jest możliwe, że nie powiadamia się autora o tym, że jego piosenka w pierwotnej formie schodzi z ekranu po tylu latach? Grzecznie i przyzwoicie byłoby dać mi o tym znać – ocenił Cygan. Dodał też, że do nowej czołówki mógłby zapewne coś wnieść, ale „już po herbacie”.

„Klan” – o czym jest serial?

Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, której seniorami są Maria i Władysław Lubiczowie. Maria była właścicielką rodzinnej apteki „Pod Modrzewiem”, a Władysław kuratorem sądowym do spraw nieletnich. W czasie ponad 50 lat pożycia małżeńskiego dochowali się piątki dzieci – Elżbiety, Pawła, Moniki, Grażyny i Doroty – a następnie gromadki wnucząt i kilku prawnuków. Pomimo przeciwności losu i niespodzianek, jakie ten im gotuje, nieuniknionych konfliktów, dla Lubiczów rodzina zawsze jest najważniejsza. Rodzeństwo wspiera się wzajemnie i zawsze może na siebie liczyć w trudnych chwilach. Serial przedstawia realia życia codziennego i porusza ważne zagadnienia społeczne.

