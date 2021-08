„New Amsterdam”. Do 4. sezonu dołącza znana aktorka. Kogo zagra?

„New Amsterdam” – ile sezonów planują twórcy?

W styczniu 2020 roku dowiedzieliśmy się, że „Szpital New Amsterdam” doczeka się nie tylko 4. ale i 5. sezonu. Oznacza to, że nowymi odcinkami widzowie będą mogli się cieszyć co najmniej do wiosny 2023 roku. W Polsce popularny serial oglądać można na Netfliksie i kanale FOX.

Nowa postać w „New Amsterdam”

Według najnowszych informacji, które powinny zadowolić fanów serialu, do obsady 4. sezonu dołącza Michelle Forbes, aktorka znana dobrze z „True Blood” czy „The Killing”. W „Szpitalu New Amsterdam” wcielić się ma w doktor Veronicę Fuentes – spokojną, opanowaną ale i nieustraszoną kobietę, której za zadanie postawiono „naprawienie” upadającego szpitala.

O czym jest serial?

Akcja rozgrywa się w amerykańskim szpitalu, inspirowanym szpitalem Bellevue. Fabuła koncentruje się na dyrektorze placówki i jego zmaganiach z zawodowymi obowiązkami.

