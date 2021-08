Polsat Go. Darmowy serwis streamingowy Zygmunta Solorza-Żaka startuje już w sierpniu

Polsat Go to nowy serwis i aplikacja z programami telewizji Polsat w modelu reklamowym. Z kolei Polsat Box Go to model abonentowy, który zastapi Iplę i Cyfrowy Polsat Go. Ma mieć szeroki wybór treści online, dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych, programów rozrywkowych, sportowych, seriali, informacji i filmów.

Polsat Go i Polsat Box Go

– Nasi klienci i widzowie chcą miec swoje treści i dostęp do nich „tu i teraz”, chcą miec ich pełen wybór, korzystać z nich gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcą. Polsat Box Go i Polsat Go to dwie świetne aplikacje i serwisy, z bardzo bogatą ofertą do oglądania, nowymi funkcjami, bardzo prostym, przyjaznym wyglądem i wygodne w korzystaniu – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupy Polsat Plus, dodając, że „Go” w nazwie oznacza właśnie to, że serwis jest dostępny dla klientów kiedy i gdzie chcą.

Polsat Box Go ma być intuicyjny i bardzo prosty w obsłudze. Każdy z domowników może mieć własne subkonto, a wybrane treści można pobrać na telefon lub tablet i oglądać później bez użycia internetu.

