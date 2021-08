Patricia Kazadi chciała popełnić samobójstwo. Wszystko przez hejt w sieci. „Nie chciało mi się żyć”

Kilka tygodni temu Patricia Kazadi wybrała się na jubileusz jednej z marek, z którymi współpracuje. Zdjęcia z imprezy trafiły do mediów i na jednym z portali internetowych aktorka przeczytała bardzo bolesne komentarze na swój temat. Wszystkie dotyczyły jej ciała. To przelało czarę goryczy i gwiazda postanowiła rozprawić się z raz na zawsze z bolesnym tematem.

Hejt na Kazadi

– Większość komentarzy dotyczyła mnie: „Co się stało z Kazadi?”, „Dlaczego Kazadi się tak spasła”, „Afrykańskie geny dały o sobie znać”. Odpowiadając najpierw na pytania zaciekawionych internautów co się stało z Kazadi, Kazadi choruje. Kazadi choruje już od dłuższego czasu, ale została zdiagnozowana półtora roku temu i leczy się – mówiła gwiazda na nagraniu, które zamieściła w sieci.

Kazadi nie chciała powiedzieć, co dokładnie jej dolega, ale przyznała, że była w szpitalu, a obecnie mieszka z mamą, która się nią opiekuje. Wyznała, że choć była bardzo sfrustrowana, to właśnie choroba pomogła jej docenić i uszanować własne ciało za to, że tyle przeszło, a jednak potrafi się zregenerować. – Każdego dnia widziałam, jakie robi postępy. Postępy w tym, że mogę siadać, później zacząć chodzić. Nabrałam zupełnie innej perspektywy – tłumaczyła Kazadi.

„Położyłam się i chciałam umrzeć. I taką próbę podjęłam”

Aktorka opowiedziała również o dramatycznych chwilach, które przeżyła ponad 10 lat temu. Kazadi brała wówczas udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Podczas jednego z występów zrobiono jej zdjęcie, na którym podwinięta sukienka odsłoniła jej majtki. Oczywiście fotografia trafiła do sieci, a komentarze na temat ciała aktorki doprowadziły ją na skraj.

– Nie chciało mi się żyć. Pamiętam, że po prostu położyłam się i chciałam umrzeć. I taką próbę podjęłam. Na szczęście jestem tutaj z Wami, ale nie wszystkie dzieciaki, młode dziewczyny i chłopcy mają to szczęście. Ilość samobójstw z powodu body shamingu i hejtu w Polsce jest zatrważająca – powiedziała gwiazda, dodając, że przyszedł czas, by mówić o tym głośno, nie wyśmiewać i zacząć wprowadzać zmiany.

