Katarzyna Figura zachwyca się Dodą. „Jest niezwykłą osobą, imponującą”

Firma należąca do Dody produkowała film „Dziewczyny z Dubaju”, w którym w jedną z bohaterek wcieliła się Katarzyna Figura. Jak wspomina tę współpracę?

„Doda jest niezywkłą osobą, imponującą”

– Doda jest niezwykłą osobą, imponującą. Naprawdę miała duży wpływ kreatywny, była współautorką scenariusza. Z Marysią Sadowską, która reżyserowała film, miały niezwykle porozumienie. Robiłyśmy film o kobietach, o różnych stanach możliwych, w jakie kobiety są wrzucane, w jakich znajdują się za sprawą własnych wyborów – powiedziała w rozmowie z Plejadą Figura.

Aktorka zdradziła również, że Dorotę Rabczewską poznała wiele lat wcześniej, w Nowym Jorku i choć przez kilkanaście lat nie miały ze sobą kontaktu, to uważa to spotkanie za bardzo ważne. Przyznała również, że doszło między nimi do spięcia na planie. Wszystko przez spóźnienie Figury. Jednak Doda bardzo szybko przekuła tę sytuację w żart. – Mówi tak: „Skoro już jedziemy i jesteśmy spóźnieni, a jedziemy na plan, to teraz będzie nagranie do mojej telewizji”. I zrobiłyśmy nagranie na jej Instastories – powiedziała Plejadzie artystka. Premiera „Dziewczyn z Dubaju” ma być już jesienią bieżącego roku.

