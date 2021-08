Blanka Lipińska zmienia branżę. Czym zajmie się autorka „365 dni”?

Autorka trylogii „365 dni” ogłosiła w mediach społecznościowych, że właśnie zakończyła się prace na planie ostatnich dwóch filmów, opartych na jej książkach. Blanka Lipińska zdradziła również, jakie ma plany na przyszłość. Okazuje się, że gwiazda na dobre zmienia branżę.

Blanka Lipińska zmienia branżę

„Bardzo bałam się tej chwili... Już dwa lata temu, kiedy zaczynaliśmy kręcić pierwszą część, ja myślałam o dzisiejszym dniu. Chciałam, by nigdy nie nadszedł... Ale jest. Cóż... Wszystko, co ma początek, musi mieć i koniec. Dziś zamykam etap »365 dni«” – napisała Lipińska na Instagramie, ogłaszając koniec zdjęć do ostatnich części filmu na podstawie jej powieści. Autorka przypomniała, że „365 dni” to przede wszystkim książki, częściowo przeniesione na ekran.

„To moja i tylko moja historia zapisana jest na kartkach w trzech tomach” – zaznaczyła gwiazda. Lipińska wyznała też fanom, czym zamierza zająć się w najbliższej przyszłości. „Ale to właśnie film stał się dla mnie nową, wielką miłością, którą planuję pielęgnować. Dlatego drżyjcie krytycy, bo otóż otworzyłam kinematograficzną puszkę Pandory. Tak, napisałam już nowy scenariusz. Tak, będzie to kolejny erotyk!” – pochwaliła się Lipińska. Czy powtórzy kasowy sukces „365 dni”?

instagram

