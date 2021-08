Wakacyjna Trasa Dwójki 2021 w Kielcach. Kto pojawi się na scenie w niedzielę?

„Wakacyjna Trasa Dwójki” to coroczna impreza organizowana przez Telewizję Polską. Latem TVP zabiera gwiazdy muzyczne w trasę po całej Polsce, by bawić publiczność wielkimi przebojami.

„Wakacyjna Trasa Dwójki 2021” w Kielcach

Za nami są już koncerty w Mrągowie, Świnoujściu, Augustowie, Koszalinie i Płocku. Teraz przyszedł czas na Kielce. W niedzielę, 8 sierpnia zaśpiewają tam Maryla Rodowicz, Dagmara Bryzek, Aleksandra Szwed, Katarzyna Moś, Czadoman, zespół MIG, Łobuzy, After Party i CamaSutra. To jednak nie koniec niespodzianek dla publiczności. Na scenie pojawi się również gwiazda tegorocznej Eurowizji – Elena Tsagrinou, która reprezentowała Cypr. Artystka zaśpiewała w Rotterdamie utwór „El Diablo”, z którym dotarła do samego półfinału. Piosenka wywołała sporo kontrowersji, ponieważ pojawiły się oskarżenia, że jest ona plagiatem utworu „Bad romance” Lady Gagi.

„Wakacyjną Trasę Dwójki 2021” z Kielc będzie można obejrzeć w TVP 2 na żywo, 8 sierpnia o godzinie 20:00. Ci zaś, którzy będą wówczas w Kielcach, mogą udać się do Amfiteatru Kadzielnia, gdzie odbędzie się impreza. Wstęp na wszystkie koncerty w ramach „Wakacyjnej Trasy Dwójki” jest darmowy.

