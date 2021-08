Farna, Zborowska, Dunham. Te gwiazdy to prawdziwe ambasadorki ruchu body positive

Niektóre gwiazdy retuszują nawet zdjęcia z wakacji i nigdy nie pojawiają się w sieci bez nałożonych wcześniej filtrów, lub profesjonalnego makijażu. Są jednak i takie, które nie tylko nie udają kogoś, kim nie są, ale otwarcie mówią i pokazują mankamenty swojej urody. Zobacz artystki, które pokazują, że warto zaakceptować własne ciało!

Zofia Zborowska



Aktorka bardzo dba o naturalność. Na Instagramie pokazuje się bez filtrów, nie retuszuje swoich zdjęć, często mówi o akceptacji siebie i byciu „prawdziwym”.



Aleksandra Domańska



Domańska jest bezpośrednia, jak mało kto. Mówi głośno o tym, co się jej nie podoba, pokazuje w mediach społecznościowych, że nie jest idealna i do tego samego zachęca swoich obserwatorów.



Aneta Kręglicka



Body positive dotyczy wszystkich kobiet. Również tych bardzo szczupłych. Aneta Kręglicka często musi walczyć z komentarzami, że jest za chuda i zarzutami o anoreksję. Modelka jednak nie poddaje się i pokazuje się taką, jaką jest.



Katarzyna Nosowska



Katarzyna Nosowska to ulubienica internautów. Często zamieszcza w sieci śmieszne filmiki komentujące rzeczywistość. Artystka zawsze jest naturalna i pokazuje się bez cienia makijażu.



Dominika Gwit



Dominika Gwit, mimo swoich nadprogramowych kilogramów, czuje się świetnie w swoim ciele, co często podkreśla. Jest szczęśliwa i nie wstydzi się pokazać w kostiumie kąpielowym. „Jestem gruba i mam to w du***” – napisała ostatnio na Instagramie.



Lena Dunham



Twórczyni głośnego serialu „Dziewczyny” nigdy nie miała kłopotu z akceptacją swojego ciała. Nie tylko pokazuje się w pełnej krasie w sieci, ale i nie zgadza na to, by media retuszowały jej zdjęcia.



Patricia Kazadi



Komentarze na temat figury Patricii Kazadi doprowadziły ją do próby samobójczej. Ostatnio aktorka powiedziała, że zamierza walczyć z hejtem, a do swojego ciała nabrała ogromnego szacunku.



Ashley Graham



Była pierwszą modelką plus size, która trafiła na okładkę Sports Illustrated. W mediach społecznościowych często prezentuje swoje kształty w samej bieliźnie.



Mery Spolsky



Kiedyś artystka przeczytała w sieci, że z takim ciałem nie powinna zakładać obcisłego body. Przyznała, że najpierw płakała nad komentarzami, ale później uznała, że „zabierze swój brzuch na kolejne koncerty”. Dziś pokazuje, jak wygląda i nie przejmuje się opinią innych.



Ewa Farna



„Temat" figury Ewy Farnej przez lata opisywany był przez media. Gwiazda musiała też zmagać się z okrutnymi komentarzami w internecie. Niedawno piosenkarka wydała piosenkę „Ciało", która opowiada o akceptacji samego siebie. Jak sama podkreśla najważniejsze jest zdrowie, a nie rozmiar 34.

