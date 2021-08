Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zostali rodzicami. „Nasze życie zmieniło się o 180 stopni”

Po kilku dniach od narodzin swojego pierwszego dziecka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona postanowili pochwalić się swoim szczęściem przed fanami.

Zosia Zborowska urodziła

Mała Nadzieja ma zaledwie tydzień, ale już zdążyła wywrócić do góry nogami życie swoich sławnych rodziców. „Te 7 dni zmieniło nasze życie o 180 stopni. Poród naturalny to zdecydowanie najbardziej kosmiczne doświadczenie, jakie przeżyłam. Andrzej był ze mną cały czas i wspierał ze wszystkich sił” – napisała Zborowska pod zdjęciem z córeczką. Gwiazda przyznała, że jest bardzo zadowolona z opieki medycznej, jaką otoczono ją i dziecko.

Aktorka podziękowała wszystkim lekarzom, całemu personelowi medycznemu, a nawet salowym. Szczególne ukłony postanowiła jednak skierować do swojej położnej. I od razu zaapelowała też do swoich obserwatorów. „Tak jeszcze na sam koniec dodam: Ludzie! Doceniajcie położne. Jestem wdzięczna, że to właśnie te kobiety, w pierwszych dniach życia naszej córki, tak pięknie i czule się nią opiekowały” – napisała Zborowska.

instagram

