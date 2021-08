„Wszystko, co złe, kiedyś się kończy”. Netflix ujawnił datę premiery 6. sezonu serialu „Lucyfer”

Sezon pożegnania z serialem „Lucyfer”

6. sezon „Lucyfera” będzie już tym ostatnim. Niedawno showrunnerka serii w rozmowie z TV Line przekazała, że w kolejnej odsłonie produkcji będziemy mieli do czynienia z przeskokiem czasowym. – Choć jest na tyle długi, że Chloe zaczyna być nieco ciekawa, dlaczego Lucyfer jeszcze oficjalnie nie rozpoczął swojej nowej pracy w Silver City – powiedziała Ildy Modrovich.

Jak przyznała Modrovich, gdy produkcja zaczęła zagłębiać się w sezon 6., „znalazła nową historię, której w przeciwnym wypadku by nie opowiedziała”. Showrunnerka zaznaczyła, że jest to jednak słodko-gorzka informacja. – Ale to w dużym stopniu sezon, który stanowi pożegnanie z serialem, który kochamy – dodała.

„Lucyfer” – obsada 6. sezonu

W szóstym sezonie pojawią się: Tom Ellis (Lucyfer), Lauren German (detektyw Decker), Lesley-Ann Brand (Mazikeen), Rachael Harris (doktor Linda), Aimee Garcia (Ella), Scarlett Estevez (Trixie) oraz D.B. Woodside (Amenadiel). Kolejna odsłona przyniesie także nowych bohaterów, których zagrają: Chris Coy, Rob Zabrecky, Merrin Dungey, Brianna Hildebrand czy Mandy June Turpin.

„Lucyfer” – kiedy premiera nowego sezonu?

6. sezon serialu „Lucyfer” zadebiutuje z 10 odcinkami już 10 września 2021 roku.

„Lucyfer” – tytuły odcinków 6. sezonu

Netflix ujawnił już też tytuły poszczególnych odcinków 6. sezonu „Lucyfera”.

Odcinek 1: „Nothing Ever Changes Around Here”,

Odcinek 2: „Buckets of Baggage”,

Odcinek 3: „Yabba Dabba Do Me”,

Odcinek 4: „Pin the Tail on the Baddie”,

Odcinek 5: „The Murder of Lucifer Morningstar”,

Odcinek 6: „A Lot Dirtier Than That”,

Odcinek 7: „My Best Fiend”,

Odcinek 8: „Save the Devil, Save the World”,

Odcinek 9: „Goodbye, Lucifer”,

Odcinek 10 (finał sezonu oraz całego serialu): „Partners ‘Til the End”.

