Fryderyki 2021 – lista laureatów. Kto zgarnął najwięcej statuetek?

Galę poprowadził Marcin Prokop w towarzystwie Mery Spolsky, Gabi Drzewieckiej i dziennikarza Radia Zet Roberta Karpowicza. Na scenie podczas oglądać mogliśmy występy takich gwiazd jak: Sanah, Margaret, Natalia Nykiel, Lanberry, Kayah i Viki Gabor, Hania Rani i Mela Koteluk, Natalia Szroeder i Ralph Kaminski, Kasia Lins, Ania Dąbrowska i Gromee, Natalia Przybysz, Skubas, Krzysztof Zalewski, Sobel, Włodi, Grzegorz Hyży, Tomka Lipińskiego, a także zespołów Nocny Kochanek i EABS.

Zwycięzcy Fryderyków 2021

Album Roku Rock

Edyta Bartosiewicz – „Ten moment”





Album Roku Hip Hop



Mata – „100 dni do matury”



Album Roku – Jazz



Dominik Wania – „Lonely Shadows”



Złoty Fryderyk

Adam Makowicz



Album Roku Muzyka Świata



Kapeli ze Wsi Warszawa – „Uwodzenie”



Album Roku Blues



Robert Cichy – „Dirty Sun”



Album Roku Muzyka Poetycka



„Astronomina poety. Baczyński”



Album Roku Muzyka Teatralna, Filmowa, Ilustracyjna



Łukasz Targosz i zespół Tołhaje za muzykę do serialu – „Wataha”



Najlepsze Nowe Wykonanie



Król i Igor Nikiforow – cover „Byłaś serca biciem” Andrzeja Zauchy



Fonograficzny Debiut Roku – Jazz

Michał Tomaszczyk



Artysta Roku – Jazz otrzymuje

Dominik Wania



Album Roku Soul, R'n'B, Gospel



Rosalie – „IDeal”



Album Roku Elektronika



Baasch – „Noc”



Album Roku Alternatywa



Świetliki – „Wake me up before you fuck me”



Album Roku Metal



Vader – „Solitude in Madness”



Teledysk Roku



Krzysztof Zalewski – „Annuszka”, reż. Monika Brodka i Przemek Dzienis



Producent Roku

Krzysztof Zalewski i Andrzej Markowski



Fonograficzny Debiut Roku

Mata



Autor roku

Krzysztof Zalewski



Kompozytor Roku

Hania Rani



Złoty Fryderyk



Krzysztof Krawczyk

Fryderyki

Fryderyki, które wręczane są od 1995 roku, przyznaje powołana przez Związek Producentów Audio-Video, Akademia Fonograficzna. W jej skład wchodzi ponad tysiąc artystów, dziennikarzy muzycznych oraz profesjonalistów z branży fonograficznej.

