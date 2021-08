Mata zgarnął dwa Fryderyki. Marcin Matczak z dumą o synu. „Wspierajcie wasze dzieci...”

Michał Matczak, raper znany jako Mata, zdobył dwa Fryderyki. Jeden w kategorii Album Roku Hip Hop za płytę „100 dni do matury” (to pierwszy z dwóch jego albumów, wydany w 2020 roku, drugi miał premierę we wrześniu 2021 – „Młody Matczak”). Kolejna statuetka powędrowała do Maty w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

Mata z dwoma Fryderykami. Matczak: Wspierajcie wasze dzieci

Prawnik Marcin Matczak, ojciec Maty, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, skomentował sukces syna na Twitterze. „Tata Maty”, jak często przedstawiany jest Matczak senior, nie krył radości z nagrody dla syna, ale też wystosował pewien apel do wszystkich rodziców.

„Dziś nasz syn Michał, nasza duma i nasza radość, dostał Fryderyka za Album Hip Hop Roku 2020. Choć Twitter to częściej miejsce nienawiści niż miłości, chciałbym napisać coś o tej ostatniej: Wspierajcie wasze dzieci w spełnianiu ich marzeń, nawet jeśli wybierają drogę inną niż wy” – napisał Matczak.

Na wrzesień tego roku zapowiadana jest książka autorstwa Marcina Matczaka „Jak wychować rapera. Bezradnik”. „Opowieść Taty Maty. O relacji ojca z synem, patodemokracji i potrzebie rebelii. Wychowujemy nasze dzieci do posłuszeństwa, a zapominamy wychowywać je do buntu. Tymczasem porządny człowiek, a co za tym idzie – dobry obywatel, musi wykształcić w sobie zdolność do rebelii, jeśli okoliczności tego wymagają” – brzmi fragment zapowiedzi książki.

