QUIZ z bohaterów serialu „Alternatywy 4”. Pamiętasz jak się nazywali?

„Alternatywy 4” to jeden z seriali, do których Polacy kochają wracać. Jak dobrze go znacie? Sprawdźcie swoją wiedzę o bohaterach produkcji, odpowiadając na pytania z quizu.

QUIZ:

QUIZ z bohaterów serialu „Alternatywy 4”. Jak się nazywali? „Alternatywy 4” – o czym jest serial? Serial komediowy w reżyserii Stanisława Barei miał swoją premierę w 1986 roku. Został zrealizowany trzy lata wcześniej, jednak z uwagi na cenzurę w PRL jego emisja była wstrzymana. Ostatnia dekada PRL-u. Do bloku na nowo wybudowanym osiedlu na warszawskim Ursynowie wprowadzają się lokatorzy. Pochodzących z różnych grup społecznych mieszkańcy zaczynają tworzyć zgraną wspólnotę. Na przeszkodzie staje im jednak pewien marzący o władzy karierowicz z Pułtuska – gospodarz domu Stanisław Anioł. Czytaj też:

Zalewski gwiazdą Fryderyków 2021. Pocałował kolegę i uderzył w PiS