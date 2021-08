„The Voice of Poland”. Znamy nazwiska wszystkich jurorów 12. edycji show TVP

Już jesienią wystartuje 12. edycja „The Voice of Poland”. Tak, jak się spodziewano, z jurorskim fotelem pożegnał się nie tylko Michał Szpak i Urszula Dudziak, ale i Edyta Górniak. Kto ich zastąpi?

„The Voice of Poland”. Steczkowska i Grzeszczak w roli jurorek

Telewizja Polska zdecydowała się ujawnić nazwiska jurorów jesiennej edycji programu. W „Pytaniu na Śniadanie” oficjalnie poinformowano, że do Barona i Tomsona z grupy Afromental, dołączy Sylwia Grzeszczak, Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk. Zarówno Piekarczyk, jak i Steczkowska, brali już udział w show, ale dla Grzeszczak będzie to całkiem nowa przygoda.

– Chciałabym, żeby to, co wydarzy się na scenie „The Voice of Poland” inspirowało także mnie. Czekam na osoby, które będą barwne, będą miały charakterystyczne wokale. Osoby, które będą chciały się rozwijać, czy będą miały ciekawą osobowość. Zależy mi, aby pomóc uczestnikom w rozwijaniu ich talentu czy wskazaniu drogi, którą będą mogli podążać – powiedziała Grzeszczak.

Z kolei Justyna Steczkowska, która wzięła udział w kilku edycjach programu, cieszy się z powrotu do jurorskiego fotela i show, które jej zdaniem można nazwać już kultowym. Gwiazda wyznała, że dla niej najtrudniejsze były zawsze decyzje o tym, który z uczestników ma zostać w programie, a którego musi pożegnać. Piosenkarka jest przekonana, że i tym razem tak będzie.

