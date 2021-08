Jan Garbarek, Miuosh, Jakub Józef Orliński zagrają w sierpniu w Krośnie na Young Arts Festival

Young Arts Festival to muzyczny crossover, który szuka nietypowych muzycznych połączeń, pozwala na odważne interpretacje, jest miejscem przenikania się brzmień m. in. klasycznych, i jazzowych. Festiwal odbywa się Krośnie, do którego od sześciu lat na zaproszenie Fundacji Young Arts przyjeżdżają największe gwiazdy różnych gatunków muzycznych.

- Od początku istnienia festiwalu stawiamy na różnorodność stylistyczną, jednak w tym roku Young Arts będzie szczególnie urozmaicony. Pod koniec sierpnia na scenie naszego festiwalu spotkają się jazzowy wirtuoz saksofonu, raper oraz kontratenor, którego domeną jest muzyka dawna. To brzmienia pozornie dalekie, ale przybliżanie ich do siebie oraz przybliżanie ich krośnieńskiej publiczności to istota misji Young Arts – mówi Bartłomiej Tełewiak, dyrektor artystyczny festiwalu.

Szóstą edycję Young Arts Festival otworzy w czwartek 26 sierpnia gwiazda światowego jazzu, norweski saksofonista Jan Garbarek, któremu będzie towarzyszył międzynarodowy zespół w składzie: Rainer Brüninghaus (fortepian), Yuri Daniel (bas) i Trilok Gurtu (perkusja). Publiczność w Krośnie będzie miała wyjątkową okazję usłyszeć z bliska niepowtarzalne brzmienie saksofonu Garbarka – swoistej muzycznej marki, która posiada rzesze fanów na całym świecie. W programie koncertu znajdzie się kilkanaście utworów z różnych okresów bogatej twórczości Garbarka.

W piątek 27 sierpnia w Krośnie zabrzmi hip-hop w najlepszym wykonaniu. Miuosh – śląski raper i producent muzyczny - od kilku lat poszukuje różnych brzmień, a zamiłowanie do międzygatunkowych kolaboracji stało się jego znakiem rozpoznawczym. W tym roku Miuosh obchodzi 20-lecie pracy artystycznej, a podczas Young Arts Festival zaprezentuje program „XX Tour” będący swoistym podsumowaniem jego twórczości. Usłyszymy muzykę, która balansuje na styku różnych gatunków, stylów. Słuchacze festiwalowi odnajdą tu wiele brzmień elektronicznych, zgrabne muzyczne połączenia, które są dowodem na to, że można z dobrym skutkiem pokonywać artystyczno-estetyczne bariery.

Niedziela 29 sierpnia to gratka dla wielbicieli muzyki dawnej - festiwal zamknie koncert światowej sławy kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego oraz skrzypka barokowego - Stefana Plewniaka. Soliści wystąpią wraz z orkiestrą muzyki dawnej Il Giardino d’Amore, a w programie znajdzie się muzyka Hendla i Vivaldiego zaprezentowane w formule bitwy na głos i instrument, która – jak zapewniają obaj artyści - przeniesie słuchaczy do mitycznego świata pełnego zaklęć, magii, bitew i romansów, prawdziwie i głęboko przemawiając do ich emocji.

- Bardzo cieszę się, że w tym roku, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, udało nam się zaprosić na festiwal do Krosna muzyków koncertujących na największych i najważniejszych scenach muzycznych świata – mówi Bartłomiej Tełewiak. - Teraz zapraszamy słuchaczy – bądźcie z nami, przyjeżdżajcie do Krosna z najdalszych zakątków Polski. Gwarantujemy wspaniałe doznania muzyczne, koncertową bliskość wybitnych artystów oraz – co dziś szczególnie ważne – bezpieczeństwo, bo na Young Arts Festival będziemy przestrzegać wytycznych sanitarnych – zapewnia.

Program 6. edycji Young Arts Festival:

Czwartek 26 sierpnia, godz. 20:00 Jan Garbarek Group



Jan Garbarek (saksofon), Rainer Brüninghaus (fortepian), Yuri Daniel (bas), Trilok Gurtu (perkusja)

Piątek 27 sierpnia, godz. 20:00. Miuosh



„XX Tour”

Niedziela 29 sierpnia, godz. 20:00 Jakub Józef Orliński, Stefan Plewniak



Il Giardino d’Amore

“EROI – battalia tra strumento e la voce”

A. Vivaldi, G.F. Hendel

O Young Arts Festival:

Young Arts Festival to alternatywa dla festiwali muzyki klasycznej. Charakteryzuje się on świeżym spojrzeniem na muzykę instrumentalną, niekonwencyjnymi pomysłami, łączeniem stylów muzycznych. Wydarzenie odbywa się Krośnie od 2016 r., a kolejne edycje festiwalu gromadziły znakomitych międzynarodowych artystów tj. legendarny Kronos Quartet – określany jako najlepszy kwartet świata, Septura Brass – pochodzący z Londynu wybitny zespół instrumentów dętych, który po raz pierwszy pojawił się w Polsce, Jacoba Colliera, nazywanego Mozartem XXI wieku, jazz’menów: Michała Urbaniaka, Leszka Możdżera, Adama Bałdycha, Krzesimira Dębskiego, Nikolę Kołodziejczyka, Marka Napiórkowskiego czy Atom String Quartet, kameralistów m.in. Kwartet Śląski oraz orkiestry symfoniczne prezentujące spektakularny repertuar.

Od samego początku Young Arts Festival, charakteryzuje spójna i nowoczesna forma prezentacji wizualnej, profesjonalizm produkcji koncertów – począwszy od doboru artystów poprzez wybór często niekonwencjonalnych i wymagających lokalizacji (lotniczy hangar, balkon zabytkowej kamienicy, muzeum naftownictwa etc.), multimedialny charakter wydarzeń – wykorzystanie nowoczesnych form mappingu, wizualizacji (m.in. jako tło koncertu symfonicznego, dzięki któremu udało się stworzyć wirtualną przestrzeń kosmiczną nad głowami słuchaczy w 2018 roku.). Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Young Arts Festival jest Krośnianin i skrzypek – Bartłomiej Tełewiak. Festiwal jest przedsięwzięciem społecznym realizowanym przez Fundację Young Arts.

