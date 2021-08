„Wakacyjna Trasa Dwójki 2021” już dziś. Kto zaśpiewa i gdzie można obejrzeć koncert?

Tym razem „Wakacyjna Trasa Dwójki” zawitała do Kielc. Wieczorem na scenie pojawią się polskie i zagraniczne gwiazdy, a koncert emitowany będzie na żywo w Telewizji Polskiej.

„Wakacyjna Trasa Dwójki 2021” w Kielcach. Kto zaśpiewa?

Jak zapowiada biuro prasowe TVP, w Amfiteatrze Kadzielnia zaśpiewają dla nas między innymi Maryla Rodowicz, która wykona swoje największe hity, takie jak „Małgośka”, „Sing Sing” i „Kolorowe jarmarki” oraz gwiazdy disco polo After Party, Czadoman, Łobuzy i Mig. Na scenie pojawi się także Katarzyna Moś, która zaśpiewa przebój Bonnie Tyler „Holding Out For A Hero” i hit Katy Perry „Hot n Cold”.

Nie są to jednak jedyne przeboje, które usłyszymy na żywo tego wieczoru. Nietypowy duet Aleksandry Szwed i Pawła Skiby wykona utwór, który królował na listach przebojów w latach 90-tych „Coco Jambo”. W Kielcach zaśpiewają również gwiazdy tegorocznego konkursu Eurowizji Elena Tsagrinou z Cypru i Albina z Chorwacji. Koncert poprowadzą Małgorzata Opczowska i Tomasz Kammel, a zakulisowe rozmowy z gwiazdami przeprowadzą Ida Nowakowska i Norbi.

„Wakacyjna Trasa Dwójki” z Kielc emitowana będzie na żywo w niedzielę, 8 sierpnia o godzinie 20:40 w TVP2.

