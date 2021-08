Nie żyje partnerka Jima Morrisona. Kim była Patricia Kennealy-Morrison i co łączyło ją z liderem The Doors?

Była jedną z pierwszych kobiet piszących o muzyce rockowej. W 1969 roku Patricia Kennealy przeprowadziła wywiad z Jimem Morrisonem. Dość szybko zostali kochankami, a potem wzięli udział w neopogańskiej ceremonii ślubnej, po której dziennikarka zaczęła nazywać muzyka mężem.

Nie żyje partnerka Jima Morrisona

Patricia Kennealy-Morrison w licznych wywiadach opisywała swoje życie u boku gwiazdora. Napisała nawet książkę „Strange Days: My Life With And Without Jim Morrison” i była doradcą Oliviera Stone'a podczas zdjęć do filmu „The Doors”. Kobieta twierdziła, że jej relacja z Morrisonem zmieniała się jak w kalejdoskopie. Raz był wobec niej czuły i kochający, a za chwilę okrutny i zimny. Pisarka twierdziła, że tuż przed śmiercią Morrison stwierdził, że zamierza się ustatkować u jej boku, ale nie zdążył już tego zrobić.

Nie wiadomo, ile było w tym prawdy, ponieważ w życiu lidera The Doors była jeszcze jedna bardzo ważna kobieta – Pamela Courson. I to właśnie ona towarzyszyła mu w trasach koncertowych, mieszkała z nim i to z nią muzyk wyjechał do Paryża, gdzie zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. Courson zmarła zaledwie trzy lata później, a przyczyną jej zgonu także były narkotyki.

