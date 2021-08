„Nasz nowy dom”. Przeżyli tragedię. Dowbor i jej ekipa odmienili ich dom!

Pani Lucyna z 173. odcinka programu „Nasz nowy dom” była samotną mamą, która sama wychowywała 5-letniego Wojtusia i 4-letniego Michałka. Mąż kobiety opuścił rodzinę w tragicznych okolicznościach. – Alkohol był największym problemem. Na leczenie w żadnym wypadku nie chciał iść. A już jak urodził się Michaś, to całkiem sobie popuścił. Gdy miał pięć miesięcy, to powiedział, że jemu takie życie nie odpowiada i poszedł do mamy. Półtora roku po rozstaniu, pewnego wieczora chciałam wyjść po drzewo, ale coś mi blokuje drzwi. Ja patrzę, a on tu na kablu wisi – opowiadała kobieta w programie.

Pomimo starań pani Lucyny dom nie spełniał wymagań, które pozwalałyby bezpiecznie wychować dwójkę małych dzieci. W budynku nie było wody ani kanalizacji. Cała rodzina spała w jednym pokoju, który ogrzewała koza.

Katarzyna Dowbor postanowiła pomóc rodzinie i wraz z ekipą w kilka dni wyremontowała zniszczony dom. Efekty tej metamorfozy możecie obejrzeć w naszej galerii.

