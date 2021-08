Brian May z zespołu Queen atakuje Erica Claptona i antyszczepionkowców

Eric Clapton ogłosił jakiś czas temu, że nie będzie brał udziału w koncertach, gdzie wymagane będzie zaświadczenie o szczepieniu na COVID-19. Już na początku roku muzyk krytykował restrykcje spowodowane pandemią, a nawet stworzył wraz z Vanem Morrisonem utwór „Stand And Deliver”, w którym padają słowa „chcesz być niewolnikiem czy wolnym człowiekiem?”. Do słów kolegi odniósł się Brian May.

„Antyszczepionkowcy mają nierówno pod sufitem”

– Uwielbiam Erica Claptona, jest moim bohaterem, ale pod wieloma względami ma zupełnie inne ode mnie poglądy – zaczął gitarzysta grupy Queen, dając za przykład fakt, że „dla Claptona strzelanie do zwierząt jest w porządku, więc mają swoje spory”. Brian May nie miał jednak litości wobec osób, które są przeciwne szczepieniom i wietrzą w nich spisek. – Natomiast antyszczepionkowcy... Przepraszam, ale myślę, że mają nierówno pod sufitem – stwierdził artysta, przypominając, że są liczne dowody na to, że są bezpieczne.

Eric Clapton wyznał, że zarówno po przyjęciu pierwszej, jak i drugiej dawki szczepionki, miał bardzo silne skutki uboczne, w tym paraliż. „Nigdy nie powinienem był się zbliżać do tej igły” – napisał później w mediach społecznościowych artysta, rozżalony tym, że „propaganda zapewniała przecież, że szczepionki są bezpieczne dla każdego”.

