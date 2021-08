Niemal 70-letnia gwiazda ogłosiła, że spodziewa się dziecka! Ojciec dziecka ma 28 lat

Powiedzieć o Lyn May, że jest skandalistką, to nie powiedzieć nic. Pomijając liczne romanse i jeszcze liczniejsze operacje plastyczne, którym poddała się gwiazda, warto wspomnieć również jej makabryczne słowa odnośnie zmarłego męża. Meksykańska aktorka wyznała, że tak tęskniła za ukochanym, że odkopała jego szczątki i spała z nimi w łóżku. Teraz aktorka znowu szokuje.

Meksykańska gwiazda ma 68 lat i jest w ciąży

Obecny partner aktorki to latynoamerykański gwiazdor muzyki pop, znany jako Markos D1. Mężczyzna ma zaledwie 28 lat. Lyn May zamieściła na Instagramie serię ich wspólnych zdjęć i pochwaliła się dobrą nowiną. „Jestem szczęśliwa, ogłaszając tę trzymiesięczną niespodziankę. Markos bardzo się cieszy, że zostanie tatusiem” – napisała pod fotografią meksykańska gwiazda. Informację szybko podchwyciły media na całym świecie.

instagram

Kim jest Lyn May?

W latach 70-tych Lyn May uznawana była w Meksyku za symbol seksu. Na swoim koncie ma udział w dziesiątkach produkcji filmowych, jednak największą sławę przyniosły jej skandale. Aktorka wdawała się w liczne romanse i – jak sama twierdzi – bohaterem jednego z nich był sam prezydent Meksyku, choć nie zdradziła który. Z biegiem lat Lyn May poddawała się licznym operacjom plastycznym, które miały pomóc jej zachować młody wygląd. Jeden z nich się nie udał, przez co twarz aktorki zaczęła przypominać maskę, co doprowadziło May do depresji i myśli samobójczych.

