Christina Applegate jest poważnie chora.„Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane”

Aktorka, której popularność przyniosła rola w serialu „Świat według Bandych” nie pierwszy raz staje do walki z chorobą. W 2008 roku u Christiny Applegate wykryto raka piersi. Gwiazda poddała się wówczas obustronnej mastektomii i udało jej się pokonać nowotwór. Teraz musi walczyć ze stwardnieniem rozsianym.

Christina Applegate ma stwardnienie rozsiane

„Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. To była dziwna podróż, ale wspierało mnie wiele osób, które cierpią na to samo. To była trudna droga. Jednak, jak wszyscy wiemy, droga biegnie dalej. Chyba że jakiś dupek ją zablokuje” – napisała na Twitterze gwiazda. Aktorka przytoczyła też słowa jednego ze swoich przyjaciół, który również zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. „Budzimy się i podejmujemy wskazane działania. I to jest to, co teraz robię. Proszę Was o prywatność w tym, przez co przechodzę”. – dodała Apllegate.

twitter

Stwardnienie rozsiane. Objawy i leczenie

Stwardnienie rozsiane, nazywane w skrócie SM to choroba ośrodkowego układu nerwowego, która powoduje wieloogniskowe uszkodzenia tkanki nerwowej. SM może powodować szereg objawów, jak zaburzenia mowy i wzroku, mrowienie i drętwienie ciała, silne przemęczenie, zaburzenia poznawcze i emocjonalne. Póki co, współczesna medycyna leczy jedynie obawy i stara się zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby. Ze stwardnieniem rozsianym od kilku lat zmaga się Selma Blair.

Czytaj też:

„Królowe życia”. Gabriel Seweryn wydaje autobiografię i planuje nakręcić film