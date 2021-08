Greta Thunberg na okładce pierwszego wydania „Vogue Skandinavia”. Aktywistka ma wiele zarzutów do branży modowej

„Vogue Scandinavia” chce dbać o planetę i ekologię, dlatego na gwiazdę swojego pierwszego wydania w historii, wybrali Gretę Thunberg. Aktywistka pochwaliła się sesją dla magazynu na Instagramie, ale dodała również kilka słów na temat tego, co sądzi o branży odzieżowej.

„Przemysł modowy w ogromnym stopniu przyczynia się do katastrofy klimatycznej i ekologicznej, nie wspominając o jego wpływie na niezliczonych pracowników i społeczności, które są wyzyskiwane na całym świecie, tylko dlatego, aby niektórzy mogli cieszyć się szybką modą, traktowaną jak coś jednorazowego” – napisała na Instagramie Thunberg. Zdaniem nastolatki nie da się masowo produkować mody i jednocześnie konsumować ją w sposób „zrównoważony”, dlatego uważa, że potrzebna jest szybka zmiana systemowa.

Greta Thunberg pojawiła się na okładce pierwszego wydania „Vogue Scandinavia”.



Redakcja magazynu zapewnia, że chce dbać o planetę i chronić środowisko i dlatego właśnie, na pierwszej okładce zamieścili zdjęcie z sesji Grety Thunberg.



Zdaniem redaktor naczelnej „Vogue Scandinavia” Martiny Bonnier, miłość i szacunek do natury i dzikiej przyrody, to wartości, które łączą magazyn i Gretę Thunberg.



Redakcja magazynu cieszy się, że młoda aktywistka, którą jest Greta Thunberg, stała się głosem swojego pokolenia, który walczy ze światem, by powstrzymać kryzys klimatyczny.



W wywiadzie dla Vogue Scandinavia, aktywistka poruszyła temat wpływu przemysłu odzieżowego na środowisko, nie szczędząc mu krytyki.

