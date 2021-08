„Królowa” – Nowy serial Netflixa z podwójną rolą Andrzeja Seweryna. Kiedy premiera?

Królowa pojawi się na platformie streamingowej w 2022 roku. Andrzej Seweryn wcieli się w rolę emeryta imieniem Sylwestrer oraz jego sceniczne alter ego, Lorettę.

„Królowa”. O czym jest nowy serial Netflixa?

Sylwester jest emerytowanym krawcem, który pół wieku temu wyemigrował do Paryża, by realizować swoją zawodową pasję. W stolicy Francji odkrył drag queen i stworzył swoje sceniczne alter ego – Lorettę. Mężczyzna nie chciał wracać do Polski, jednak za sprawą listu, który otrzymał od wnuczki, decyduje się przylecieć do ojczyzny. Jego córka Wioletta, której nigdy nie poznał, jest ciężko chora i potrzebuje przeszczepu nerki. Powrót do Polski oznacza dla bohatera „Królowej” zmierzenie się z dawnymi traumami i trudnymi wydarzeniami z przeszłości.

Na oficjalnym profilu Netflixa na Facebooku, pojawiło się zdjęcie Andrzeja Seweryna w roli Loretty. Przemiana, jakiej dokonali charakteryzatorzy, zachwyciła internautów. „Nie mogę się doczekać”, „To wspaniały aktor, więc na pewno będzie niezapomniana kreacja”, „Piękna ta Loretta”, „Obejrzę dla samego mistrza choćby!” – pisali w komentarzach.

