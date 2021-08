„Brigitte Bardot cudowna”. Joanna Opozda jako legenda kina. Kiedy premiera?

Film „Brigitte Bardot cudowna” kręcony był trzy lata temu, jednak jeszcze nie trafił na ekrany. Twórcy zapewniają jednak, że produkcja, w której Joanna Opozda wcieliła się w tytułową postać, będzie miała premierę jesienią bieżącego roku.

Joanna Opozda jako Brigitte Bardot

Gdy żona Antka Królikowskiego otrzymała rolę, nie kryła radości. – Bardot oglądała mój casting, zaakceptowała mnie do tej roli. Wciąż ciężko mi uwierzyć w to, że legenda kina, ikona oglądała moje zdjęcia – mówiła wówczas w wywiadzie dla Wideoportalu. Gdy aktorka pojawiła się już na planie zdjęciowym i została ucharakteryzowana na francuską gwiazdę, pochwaliła się swoimi zdjęciami w sieci. Podobieństwo obu artystek zachwyciło internautów.

instagram

„Brigitte Bardot cudowna”. O czym jest film?

„Brigitte Bardot cudowna” to dramat w reżyserii Lecha Majewskiego, oparty na książce „Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot Cudownej”, również jego autorstwa. To opowieść o hotelu, w którym krzyżują się różne rzeczywistości – historii, snu i marzeń. Hotel ma nieskończoną ilość drzwi, za którymi znajdują się różne światy. Adam, główny bohater poszukuje tam ojca, który brał udział w II wojnie światowej, po czym słuch o nim zaginął. Poza Joanną Opozdą, w filmie zagrali również Weronika Rosati w roli Elizabeth Taylor, Andrzej Grabowski, Eryk Lubos i Piotr Machalica, dla którego była to ostatnia rola przed śmiercią.

Czytaj też:

„Lex TVN”. Rzecznik Departamentu Stanu USA zabrał głos