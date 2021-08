Była żona Eminema próbowała popełnić samobójstwo. Kim Scott trafiła do szpitala

Związek Eminema i Kim Scott zdecydowanie należał do burzliwych. Muzyk wielokrotnie rapował w swoich utworach o zdradach i przemocy domowej. Para dwukrotnie brała ślub, jednak za każdym razem do rozwodu dochodziło zaledwie po kilkunastu miesiącach. Eminem i Scott mają trójkę dzieci, ale od 2006 roku nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Była żona Eminema próbowała popełnić samobójstwo

Jak informuje portal TMZ, 30 lipca służby ratunkowe otrzymały anonimowy telefon o próbie samobójczej w domu Kim Scott. Gdy policja i medycy przybyli na miejsce, kobieta była agresywna i funkcjonariusze musieli trzymać ją siłą, by móc ją zbadać. Ponoć w domu znaleziono dużą ilość krwi, a była żona rapera miała kilka ran na nodze. Scott trafiła do szpitala na obserwację psychiatryczną, jednak po kilku dniach opuściła placówkę medyczną.

Jeśli informacje o próbie samobójczej się potwierdzą, to będzie to już drugi przypadek, kiedy kobieta chciała odebrać sobie życie. Za pierwszym razem specjalnie wsiadła do samochodu pod wpływem alkoholu, co Eminem pokazał w jednym ze swoich teledysków. Poza problemami z alkoholem, Kim Scott przez lata walczyła również z uzależnieniem od narkotyków, przez które kilka razy ją aresztowano.

Czytaj też:

„Kuchnia”. Nowy serial Polsatu z gwiazdorską obsadą