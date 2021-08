10. ciekawostek z życia Blanki Lipińskiej. Czy wiecie o niej wszystko?

Na Instagramie śledzi ją niemal 800 tysięcy osób, gdzie się nie pojawi, wzbudza ogromne zainteresowanie. Trudno się dziwić, Blanka Lipińska i jej bestsellerowa powieść erotyczna „365 dni” wywołała w Polsce spore poruszenie. Film na podstawie książki gwiazdy stał się przebojem w wielu krajach oraz, jako pierwsza polska produkcja, został nominowany do Złotych Malin i choć są one przyznawane dla najgorszych produkcji, to zdaniem Lipińskiej, sam fakt, że zostały dostrzeżone, oznacza światowy sukces. A czy wiecie, kim z zawodu jest pisarka? Oto 10. ciekawostek z jej życia!

Zajęcia



Celebrytka zajmowała się w swoim życiu różnymi rzeczami. Prowadziła kluby nocne, była promotorką Rings Girls w Federacji MMA, a nawet pracowała jako terapeutka-hipnotyzerka!



Tatuaże



Blanka Lipińska uwielbia tatuaże i ma ich całkiem sporo. Te najważniejsze, to portrety najbliższych jej osób – rodziców i brata.



Przyjaciele



Autorka „365 dni” często pokazuje w social mediach swoich przyjaciół. Jednymi z najbliższych są natalia Siwiec i jej mąż oraz Maciej Kawulski.



Wykształcenie



Blanka Lipińska jest z wykształcenia wizażystką.



Dramat przerodził się w sukces



Bestsellerowa książka Lipińskiej to tak naprawdę jej spisane na papierze marzenia, które zrodziły się w jej głowie w czasie trwania w bardzo nieszczęśliwym związku.



Sport



Ukochanym sportem gwiazdy jest kite surfing



Operacje plastyczne



Autorka „365 dni” nie udaje, że jej wygląd zmienił się dzięki cudownej diecie. Lipińska poddała się operacji powiększającej biust i wycięła sobie z policzków torebki tłuszczowe, bo uważała, że ma zbyt okragłą buzię.



Lipińska miała nadwagę



Trudno w to uwierzyć, ale gwiazda była kiedyś pulchną dziewczyną, ważącą 84 kilogramy, a mierzy zaledwie 160 cm. Blanka wziięła sprawy w swoje ręce, zaczęła trenować i dbać o zbilansowaną dietę. Efekty są fenomenalne.



Lęki



Choć Lipińska uwielbia podróżować i odwiedzać egzotyczne kraje, to nie jest to dla niej takie łatwe, bo panicznie boi się latać.



Dzieci



Blanka Lipińska jest jedną z gwiazd, które otwarcie przyznały, że nie chcą mieć dzieci. Pisarka uważa, że nie nadaje się na matkę.QUIZ:

QUIZ. „M jak miłość” – czy pamiętasz wszystkie romanse w serialu? Sprawdź się w naszym teście!