10 gwiazd, które zrobiły karierę dzięki udziałowi w talent show

„Szansa na Sukces”, „Must Be The Music. Tylko Muzyka”, „Idol”, „X- Factor” i „The Voice of Poland” to programy, dzięki którym poznaliśmy wielu utalentowanych artystów. Wystarczy wspomnieć o Krzysztofie Zalewskim, Monice Brodce czy Dawidzie Podsiadle, którzy wciąż dostarczają nam niezwykłych muzycznych emocji. Jednak telewizja wykreowała nie tylko muzyczne gwiazdy. Dzięki programowi „Top Model” oszałamiającą karierę zrobiła również Karolina Gilon, która jest obecnie jedną z największych gwiazd stacji Polsat. Kto jeszcze? Sprawdźcie sami!

Monika Brodka



Piosenkarka wygrała 3. edycję programu „Idol”. Na swoim koncie ma już 6. Fryderyków za swoje muzyczne dokonania.



Klaudia El Dursi



Klaudia wzięła udział w programie „Top Model” i choć go nie wygrała, to TVN zaproponował jej współpracę. Obecnie jest gospodynią programu „Hotel Paradise”.



Karolina Gilon



Gilon, podobnie jak El Dursi, wystąpiła w „Top Model”. Następnie współprowadziła kilka programów dla stacji TTV. Później gwiazda przeszła do Polsatu, gdzie prowadzi „Ninja Warrior” i „Love Island. Wyspa Miłości”.



Krzysztof Zalewski



W 2002 roku artysta wygrał „Idola”, jednak jego kariera rozkwitła dopiero kilka lat temu. Jego single i płyty wielokrotnie pokrywały się platyną.



Michał Szpak



W 2011 roku zajął 2. miejsce w programie „X-Factor”. Kilka lat później reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji, gdzie zajął 8. miejsce.



Dawid Podsiadło



Podsiadło wygrał 2. edycję „X-Factor”. Jego debiutancki album zdobył status diamentowej płyty i był najlepiej sprzedającym się albumem 2013 roku. Ma na koncie aż 12. Fryderyków, a bilety na koncerty artysty sprzedają się dosłownie w ciągu kilku minut.



Enej



W 2011 roku zespół zajął pierwsze miejsce w programie „Must Be The Music. Tylko Muzyka”. Na koncie mają również nagrody w konkursie Premier, Przeboju Roku, Przeboju Lata, dla Najlepszego Zespołu i za Najlepszą Płytę.



Kasia Stankiewicz



Kasia Stankiewicz wzięła udział w programie „Szansa na Sukces” z piosenkami grupy Varius Manx. Rok później została wokalistką grupy.



Ania Dąbrowska



Niemal 10 lat temu Ania Dąbrowska wystąpiła w „Idolu”. Fakt, że nie wygrała programu, nie przeszkodził jej w zrobieniu kariery muzycznej. Piosenkarka otrzymała już 9. Fryderyków i aż 32. razy była nominowana do tej nagrody.



Sarsa



Wokalistka wzięła udział w „Must Be The Music. tylko Muzyka”, „X-Factorze” oraz T„he Voice of Poland”, z którego wycofała się ze względów zdrowotnych. Jej debiutancki singiel przez 6. tygodni znajdował się na pierwszym miejscu najcześciej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych.Czytaj też:

Jarosław Jakimowicz zapewnia, że nie ma sprawy w sądzie. „Okłamują was! Manipulują wami!”