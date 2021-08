„Lupin”. Trwają prace nad 3. sezonem popularnego serialu Netflixa

Główny bohater serialu to Assane Diop. Mężczyzna zafascynowany jest Lupinem – słynnym złodziejem i dżentelmenem. Jego ojciec, emigrant z Senegalu, przyjeżdża do Francji, by zapewnić lepszy byt swojemu synowi. Zostaje jednak niesłusznie oskarżony o kradzież i trafia do więzienia. Dorosły Assane postanawia zemścić się na rodzinie, która wysłała jego ojca za kratki.

„Lupin” – 3. sezon serialu Netflixa

– Jesteśmy w trakcie rozmów. Mamy sporo pomysłów i rzeczy, które chcemy zrobić i o których chcielibyśmy opowiedzieć, ale wciąż jesteśmy w trakcie pisania – powiedział Omar Sy w rozmowie z Entertaiment Weekly, potwierdzając, że trwają prace nad scenariuszem. We wcześniejszym wywiadzie aktor wyznał, że bardzo polubił swojego bohatera. – To super przyjemna postać, do której z wielką przyjemnością powrócę, choćby jutro – mówił. Nowe odcinki serialu trafią na ekrany zapewne w 2022 roku.

„Lupin” szybko zyskał popularność wśród widzów Netflixa i przez długi czas utrzymał się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych seriali na platformie w wielu krajach na całym świecie.

