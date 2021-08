Kontynuacja serialu „Ranczo” stanęła pod znakiem zapytania. Reżyser wyjaśnia dlaczego

Scenariusze gotowe, a aktorzy czekają na sygnał, by wejść na plan. Niestety cała produkcja „Rancza” ponownie stanęła pod znakiem zapytania.

Koniec serialu „Ranczo”?

Ranczo to jeden z ulubionych seriali komediowych Polaków. Przez ostatnie dziesięć lat była to również najchętniej oglądana produkcja Telewizji Polskiej. Widzowie od dawna czekają na kolejny sezon i choć twórcy „Rancza” z chęcią rozpoczęliby już pracę na planie, to wciąż nie otrzymali środków finansowych z TVP. – Jeżeli w przyszłym roku nie nakręcimy, to już nie nakręcimy nigdy niczego – wyznał Wojciech Adamczyk, reżyser serialu w rozmowie z portalem Jastrząb Post i dodał też, że „wszystko musi mieć kiedyś swój koniec”.

Podobnie wygląda sytuacja z filmem pełnometrażowym „Ranczo: Zemsta wiedźm”, który miał pojawić się w kinach. – Co do filmu, to czekamy na pieniądze. Jeżeli uda się zdobyć finansowanie od Telewizji Polskiej, to w przyszłym roku będziemy w Jeruzalu. A jeżeli się nie uda, to już nie – przyznał ze smutkiem Adamczyk.

Czytaj też:

Miss Supranational 2021. Finał konkursu już w najbliższy weekend w Polsacie