Mikołaj Roznerski odezwał się do oszusta, który podszywał się pod niego w internecie. „Frajer!”

Oszustów w internecie nie brakuje. Niektórzy kradną wizerunki gwiazd, by reklamować nimi swoje produkty, inni podszywają się pod znanych artystów. Tym razem, nieuczciwy internauta udawał Mikołaja Roznerskiego.

Oszust udawał Mikołaja Roznerskiego

Serialowy Marcin z „M jak Miłość” udostępnił w social mediach fikcyjny profil, prowadzony przez oszusta. „Frajer” – podpisał go Roznerski. Okazało się, że osoba, która podszywała się pod aktora, wysyłała wiadomości do jego fanów. „Chcę podziękować za twoją miłość i wsparcie jako fana, za polubienie moich postów na mojej stronie publicznej, kochanie moich filmów, a przede wszystkim naprawdę doceniam twoje całkowite wsparcie we wszystkim, co robisz. Mam nadzieję, że nie przestaniesz” – pisał oszust.

Często się zdarza, że osoby podszywające się pod gwiazdy, próbują wyłudzić od fanów pieniądze, kłamiąc, że na przykład chodzi o nową inicjatywę artystyczną. Na szczęście tym razem, Roznerski szybko dowiedział się o oszuście i zaalarmował swoich obserwatorów. „Uwaga! Znowu jakiś frajer się podszywa pode mnie. Bądźcie ostrożni” – napisał aktor, dając do zrozumienia, że nie pierwszy raz padł ofiarą w internecie.

