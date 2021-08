Fani oskarżyli producentów „Tańca z Gwiazdami” o przedmiotowe traktowanie uczestniczek. Dlaczego?

W spocie promującym 12. edycję „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, Izabela Małysz oraz Magdalena Kajrowicz-Zapała, znana jako Kajra, zostały przedstawione przez Polsat, jako „żony swoich mężów”. To nie spodobało się internautom.

Afera w „Tańcu z Gwiazdami”

Kajra jest aktorką i piosenkarką, która występuje w duecie wraz z mężem Sławomirem. W filmie promocyjnym nazwano ją „kobiecą stroną projektu Sławomir”, zaś Izabelę Małysz „żoną orła z Wisły”. Internauci szybko dali do zrozumienia, co o tym myślą. „Trochę przedmiotowo potraktowano w tych wizytówkach panią Izę i Magdalenę. Obie panie wykonują zawody, a nie są tylko czyimiś żonami” – pisali między innymi w komentarzach.

Inni bronili tych opisów, twierdząc, że obie panie są im nieznane. „Niby »Taniec z gwiazdami«, a bardziej rozpoznawalni są tancerze. Robienie programu na siłę” – pisali w komentarzach fani programu. Portal Plejada skontaktował się z Polsatem, z prośbą o komentarz, jednak stacja do tej pory nie odpowiedziała na żadne z pytań.

instagramCzytaj też:

QUIZ. Czy pamiętasz wszystkich bohaterów serialu „W labiryncie”? Sprawdź!