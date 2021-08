„Hotel Paradise”. Poznaliśmy pierwszych uczestników 4. edycji. Kim są?

„Hotel Paradise” – 4. sezon – co wiemy?

W 4. odsłonie programu, grupa singli znów zamieszka w luksusowej willi na Zanzibarze, gdzie ubiegać się będą o swoje względy, brać udział w zadaniach i zawierać sojusze, aby jak najdłużej być w programie. W roli prowadzącej ponownie zobaczymy Klaudię El Dursi.

Nowi uczestnicy „Hotelu Paradise”

Produkcja show powoli odsłania karty, jeżeli chodzi o nowy sezon show. Właśnie poznaliśmy dwóchnowych uczestników programu – Natalię Ostrowską i Miłosza Pestę.

26-letnia Natalia mieszka we Wrocławiu i jest stylistką paznokci. „W połączeniu z jej dużym poczuciem humoru oraz kokieterią, to mieszanka bardzo interesująca, wręcz wybuchowa. Pewna siebie, otwarta, uśmiechnięta, śmiała, ale też z drugiej strony bardzo zagadkowa. Nigdy nie daje się poznać do końca. Uważa, że życie bez zabawy nie ma sensu – trzeba szaleć, żeby nie zwariować. Uwielbia podejmować nowe wyzwania i kocha rywalizację. Już w dzieciństwie była łobuziarą. Ma ogromne serce do zwierząt i wielką potrzebę pomocy słabszym. Zawsze stanie w ich obronie. Gra na gitarze, pianinie i śpiewa” – czytamy.

Miłosz ma 22 lata i pochodzi z Gdańska. Studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego i jest trenerem tenisa. „Muzyka to jego pasja. Śpiewa i rapuje. Jest pozytywny, szczery, nieprzewidywalny i zawsze uśmiechnięty. Pewny siebie, ale też bardzo wrażliwy i empatyczny. Czerpie energię z relacji międzyludzkich. Wszędzie go pełno, nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Kocha wszystkie kobiety. Lubi podrywać w sieci, ale działa nieszablonowo, wysyła dziewczynom wesołe filmiki. Przy nim kobieta musi się uśmiechać. Uważa, że zawsze udaje mu się zdobyć dziewczynę, bo wie dokładnie, co chciałyby usłyszeć. Dotychczas był w dwóch poważnych związkach. Ostatni zakończył się pół roku przed wejściem do programu” – opisuje produkcja.

Zasady programu

Mieszkańcy „Hotelu Paradise” muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku, ponieważ osoba, której nie udało się stworzyć pary, opuszcza program. Aby osiągnąć swój cel, uwodzą, zawierają sojusze i często prowadzą wyrafinowaną grę. Dla utrudnienia gry, co tydzień w hotelu pojawiać ją się nowi mieszkańcy. Nagrodą dla zwycięskiej pary jest czek na 100 tysięcy złotych.

Kiedy premiera 4. sezonu „Hotelu Paradise”?

W kolejnym sezonie widzowie będą mogli śledzić losy mieszkańców „Hotelu Paradise” aż pięć razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Show wystartuje 30 sierpnia o godzinie 20:30 na antenie TVN7.

