„The Witcher: Blood Origin”. Netflix zaprezentował obsadę prequela „Wiedźmina”

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że główne role w pierwszym, sześcioodcinkowym sezonie serialu zagrają: Laurence O'Fuarain („Wikingowie”), Sophia Brown („Marcella”) oraz Michelle Yeoh („Bajecznie bogaci Azjaci”). Teraz Netflix ogłosił, że do obsady dołączają:

Lenny Henry (serial „Władca pierścieni”) jako Balor,

Mirren Mack („Gniazdo”) jako Merwyn,

Nathaniel Curtis („Bo to grzech”) jako Brian,

Dylan Moran („Księgarnia Black Books”) jako Uthrok One-Nut,

Jacob Collins („Biała księżniczka”) jako Eredin,

Lizzie Annis („Night Growler”) jako Zacare,

Huw Novelli („Loki's Game”) jako Brother Death,

Francesca Mills („Zoolander 2”) jako Meldof,

Amy Murray jako Fenrik,

Zach Wyatt („Jak wywołałem byłą żonę”) jako Syndril.

O czym będzie serial „The Witcher: Blood Origin”?

„The Witcher: Blood Origin” będzie sześcioodcinkowym limitowanym prequelem do wydarzeń z „Wiedźmina”, serialowego hitu Netflix. Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do „Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Producentami wykonawczymi serialu są Lauren Schmidt Hissrich i Declan de Barra, który pełnić będzie też funkcję showrunnera. Andrzej Sapkowski jest konsultantem kreatywnym serialu, a Jason Brown i Sean Daniel z Hivemind oraz Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films są producentami wykonawczymi.

