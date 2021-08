„Top of the Top Sopot Festival” rusza już dzisiaj. Kto wystąpi na scenie?

Z końcem czerwca w Operze Leśnej odbył się pierwszy telewizyjny festiwal po lockdownie. Był nim „Polsat SuperHit Festiwal”. Teraz pora na największe wydarzenie muzyczne stacji TVN, czyli „Top of The Top Sopot Festival”, który rozpocznie się już dzisiaj i potrwa do czwartku włącznie.

„Top of The Top Sopot Festival”. Kto wystąpi pierwszego dnia?

W ramach koncertów #FOREVER YOUNG i #I LOVE SOPOT, 17 sierpnia na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki, które wykonają kultowe przeboje. Wśród artystów zobaczymy, między innymi Edytę Górniak, Krzysztofa Zalewskiego, Kayah, Reni Jusis, Sylwię Grzeszczak, Majkę Jeżowską, Urszulę, Annę Karwan, Mroza, Budkę Suflera, grupę De Mono, Oddział Zamknięty, Lombard i Big Cyc. W programie imprezy znajdą się również liczne odwołania do historii miasta, które jest gospodarzem festiwalu. Pierwszy i drugi dzień koncertów, poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak, Gabi Drzewiecka, Paulina Krupińska i Marcin Prokop.

„Top of The Top Sopot Festival” będzie można obejrzeć już dzisiaj o godzinie 20:00 na antenie TVN.

