Afera wokół kontynuacji „Rancza”. Gwiazdy serialu są oburzone: To upokarzająca walka

Od ostatniego sezonu serialu „Ranczo” minęło już pięć lat. Wciąż pojawiały się informacje, że już wkrótce fani doczekają się kontynuacji historii o losach mieszkańców Wilkowyj. Niestety Telewizja Polska nadal nie przekazała produkcji serialu pieniędzy, by ci mogli rozpocząć zdjęcia. Co myślą o tym aktorzy „Rancza”?

„Decydenci TVP migają się od odpowiedzi”

Jedną z ulubionych postaci Rancza jest miejscowa zielarka, którą bohaterzy nazywają „babką”. W tę rolę wciela się Grażyna Zielińska. –Ta walka o Ranczo jest upokarzająca. Producent, Maciej Strzembosz walczy o to nie dlatego, że nie ma co robić, tylko dlatego, że widzowie z całej Polski siedzą mu na głowie i pytają: co z tym będzie? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale decydenci z TVP migają się od odpowiedzi. Nie potrafią podjąć żadnej decyzji. Nie rozumiem tego – powiedziała Zielińska w rozmowie z Plejadą, dodając, że jest to „tchórzostwo, które upokarza twórców, producentów, reżyserów i aktorów serialu”.

Przypomnijmy, zaledwie dwa dni temu, w temacie kontynuacji serialu odezwał się jego reżyser, Wojciech Adamczyk, który powiedział, że jeśli plan zdjęciowy nie rozpocznie się w przyszłym roku, to zapewne widzowie już nigdy nie zobaczą na ekranach dalszych losów bohaterów „Rancza”.

