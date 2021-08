„Top of The Top Festival”. Edyta Górniak zaśpiewała piosenkę, która uratowała jej życie

Podczas „Top of The Top Festival” Edyta Górniak zaśpiewała piosenkę, która ponoć uratowała jej życie. Jaki to utwór?

Pierwszego dnia „Top of The Top Festival” TVN przygotował dla swoich widzów i sopockiej publiczności koncert #FOREVER YOUNG, podczas którego gwiazdy śpiewały ponadczasowe utwory. Usłyszeliśmy między innymi „Przeżyj to sam” grupy Lombard czy „Dmuchawce, latawce, wiatr” Urszuli. Edyta Górniak wybrała piosenkę, która uratowała jej życie w dzieciństwie. „Ta piosenka uratowała mi życie w dzieciństwie” –Drodzy Państwo, są takie chwile, gdy człowiek ratuje człowiekowi życie, czasem muzyka ratuje życie, a czasem ratuje je piosenka. Ta piosenka uratowała moje życie w dzieciństwie – zapowiedziała wyraźnie wzruszona Edyta Górniak i zaprezentowała utwór „Co mi Panie dasz” grupy Bajm. Artystka nie wyjaśniła, co takiego działo się wówczas w jej dzieciństwie, ale kilka lat temu udzieliła wywiadu, w którym ze smutkiem wspominała rodzinny dom. – W dzieciństwie byłam karcona, Im bardziej się starałam, tym bardziej mama mnie poniżała. Myślałam, że robię wszystko nie dość dobrze, żeby zasłużyć na miłość mamy – mówiła w wywiadzie dla „Vivy”. Czytaj też:

