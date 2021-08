Eminem wraca do aktorstwa. Zagra w serialu „Black Mafia Family”, produkowanym przez 50 Centa

50 Cent o Eminemie

Seria, którą produkuje 50 Cent, ma zadebiutować na kanale Starz. Piętnastokrotny zdobywca Nagrody Grammy dołączy w „BMF” do takich gwiazd jak Russell Hornsby, Michole Brian White, Ajiona Alexus, Miles Truitt, Snoop Dog (cameo), La La Anthony i Wood Harris. „O tak, wprowadzamy duże psy. Nie mógłbym zrobić serii o Detroit bez włączenia do niej legendy, jaką jest Eminem. Zmusiłem go do wcielenia się w White Boy Ricka w »BMF«” – potwierdził na Twitterze autor hitów takich jak „Candy Shop” czy „In Da Club”.

Nie wiadomo, w ilu odcinkach serialu „Black Mafia Family” zagra Eminem, jednak jego rola jako White Boy Ricka z pewnością będzie niezapomniana. Przypomnijmy, Richard Wershe Jr. był młodym informatorem FBI, który został ostatecznie skazany na dożywocie za posiadanie ponad 8 kilogramów kokainy.

„Black Mafia Family”. O czym będzie serial?

Ze wstępnych opisów serialu, udostępnionych przez Starz wynika, że „Black Mafia Family” będzie inspirowane prawdziwą historią rodziny z Detroit w latach 80., na czele której stali bracia Demetrius „Big Meech” Flenory i Terry „Southwest” Flenory. Produkcja ma być dramatem o „miłości, pokrewieństwie i kapitalizmie w pogoni za amerykańskim snem”. Serial ma mieć premierę 26 września tego roku.

