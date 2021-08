Klementyna Wohl nie żyje. Dziennikarka TVP kilka tygodni temu wzięła ślub

Diagnoza dziennikarki

Klementyna Wohl cierpiała na raka pola trzustkowo-dwunastnicznego. W lipcu tego roku, w kontekście zbiórki, utworzonej w celu pokrycia kosztów leczenia choroby, dziennikarka opisała, jak poznała diagnozę. Jak wyjaśniła, kilka miesięcy przed tym, jak dowiedziała się, co jej dolega, była u wielu lekarzy, którzy mówili jej, że to po prostu niestrawność. Wiosną 2021 roku trafiła do szpitala, gdzie usłyszała, że ma nieoperacyjny nowotwór. Dzięki internetowej zbiórce udało się jej zaplanować kosztowną operację w Szpitalu Uniwersyteckim w Heidelbergu. Choroba zaatakowała jednak nagle i dziennikarki nie udało się uratować.

„Klem była niesamowita”

Informację o śmierci Wohl przekazał za pośrednictwem Facebooka Dawid Wildstein. „Przyjaciele. Dziś odeszła Klem. W spokoju, bez bólu, przy kochającej osobie” – podał. „Klem była niesamowita. Była kimś, kto potrafił dać w prezencie obraz Ankylozaura patrzącego się na kometę. Westchnijcie za nią” – dodał.

facebook

Klementyna Wohl, kilka tygodni przed śmiercią wzięła ślub ze swoim ukochanym. Uroczystość odbyła się w szpitalu. Dziennikarka pozostawiła po sobie 7-letniego synka.

Czytaj też:

„Nasz nowy dom”. Ekipa odmieniła dom w Hipolitowie. Zobaczcie zdjęcia „przed i po”