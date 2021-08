„Taniec z Gwiazdami”. W show doszło do kolejnej zmiany. Fani nie są zadowoleni

Uczestnicy

W 12. edycji „Tańca z Gwiazdami” o Kryształową Kulę powalczą: Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz, Łukasz „Juras” Jurkowski i Wiktoria Omyła, Izabela Małysz i Stefano Terrazzino, Denis Urubko i Janja Lesar, Radek Liszewski i Lenka Klimentova, Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski, Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz, Fit Oldboy i Paulina Biernat, Sylwia Bomba i Jacek Jeschke oraz Kajra i Rafał Maserak.

Zmiana godziny edycji „Tańca z Gwiazdami”

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” rusza z 12. edycją już 30 sierpnia. W ostatnim z postów, zamieszczonych przed twórców show, podano, że emisja programu odbywać się będzie w poniedziałki, a nie – jak dotychczas – w piątki. To wzbudziło ogromne oburzenie fanów, wśród których wielu jest także fanami „M jak miłość” oraz innych popularnych seriali, które nadawane są w tym samym czasie.

„To już w niedzielę o 20 bym wolał taniec a kabarety w poniedziałki o 20”; „Ten poniedziałek dla TzG to poroniony pomysł!”; „Niestety, o tej porze w poniedziałki są seriale nie do przeskoczenia więc nici z oglądania pseudo gwiazd” – piszą internauci, komentując zmianę.

