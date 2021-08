Córka Beaty Kozidrak byla nękana w szkole. Wszystko przez słynną matkę

Katarzyna Pietras – podobnie jak jej słynna mama – jest wokalistką i autorką tekstów. Ma swój własny zespół, ale występuje również w chórkach swojej matki i grupy Bajm. Ciemne strony popularności poznała jednak już w dzieciństwie, za sprawą szkolnych kolegów.

Córka Beaty Kozidrak byla nękana

Beata Kozidrak i jej córka Katarzyna Pietras były gośćmi Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Para co jakiś czas urządza tak zwane „domówki u Dowborów”, czyli live'y w mediach społecznościowych, na które zapraszają znanych artystów. Ostatnio, aktorka i prezenter gościli wokalistkę Bajmu i jej starszą córkę, która opowiedziała o tym, jak to jest być dzieckiem gwiazdy. – Byłam w pierwszej lub drugiej klasie podstawówki, gdy koledzy mówili mi, że mają nagie zdjęcia mojej mamy. Dzieci w tym wieku nie są w stanie odróżnić prawdy od fikcji. Przeżywałam to na swój sposób – przyznała Pietras.

Tego problemu nie miała Agata Pietras, czyli młodsza siostra Katarzyny. – Miałam grupkę swoich przyjaciółek, rozpychałyśmy się łokciami. Musiałam sobie dawać radę, więc dawałam – powiedziała Agata, którą siostra i mama nazywają prawdziwą wojowniczką.

