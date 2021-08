„Top of The Top Sopot Festival”. Dzisiaj walka o Bursztynowego Słowika i największe, taneczne przeboje

Trwa kolejna wielka impreza muzyczna w Sopocie. Za produkcję „Top of The Top Sopot Festival” odpowiada TVN. Pierwszego dnia odbył się koncert #FOREVER YOUNG i #I LOVE SOPOT, dzisiaj czeka nas zabawa pod hasłami: #I LOVE DANCE IN OPERA LEŚNA oraz TOP OF THE TOP CHALLENGE – czyli walka o nagrodę Bursztynowego Słowika.

„Top of The Top Sopot Festival”. Kto zaśpiewa drugiego dnia?

Podczas koncertu #I LOVE DANCE IN OPERA LEŚNA usłyszymy największe przeboje taneczne, które podczas 60-letniej historii festiwalu zdobyły nie tylko popularność, ale i sprawiły, że zgromadzona w Operze Leśnej publiczność bawiła się, jak na najlepszej imprezie. Zaśpiewają między innymi Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Kombi i Blue Cafe.

Później śledzić będzie można walkę o Bursztynowego Słowika w koncercie #TOP OF THE TOP CHALLENGE. Wówczas na scenie pojawią się artyści, którzy w ciągu ostatniego roku wydali piosenki emitowane na antenach największych stacji radiowych w Polsce. Do rywalizacji staną Roksana Węgiel, Viki Gabor, Grzegorz Hyży, Dawid Kwiatkowski i Arek Kłusowski. Zwycięzcę wybiorą telewidzowie stacji TVN. Oba koncerty, podobnie jak wczoraj, poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak, Gabi Drzewiecka i Marcin Prokop.

„Top of The Top Sopot Festival” rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie transmitowany na żywo na antenie TVN.

