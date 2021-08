„Top of the Top Sopot Festival”. Odniesienia do polityki i Bursztynowy Słowik dla Dawida Kwiatkowskiego

Ewa Farna, Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Kombi, Feel, Natalia Nykiel, Roksana Węgiel – to tylko niektóre gwiazdy, które bawiły publiczność drugiego dnia „Top of the Top Sopot Festival”. Poza przebojami, dobrą zabawą i wspomnieniami sopockich festiwali sprzed lat, mogliśmy usłyszeć też prztyczki pod adresem ostatnich wydarzeń politycznych w Polsce.

Dawid Kwiatkowski do stacji TVN: Nie dajcie się!

Zachęcając widzów do głosowania na artystę, do którego powędrować miał Bursztynowy Słowik, Marcin Prokop pozwolił sobie na żart odnoszący się do ostatnich wydarzeń politycznych w kraju. – Proszę Państwa, proszę głosować, bo u nas reasumpcji nie będzie – powiedział prezenter TVN, za co otrzymał gromkie brawa.

Nie inaczej było, gdy na scenie pojawił się Jacek Karnowski, czyli prezydent Sopotu. Polityk spytał publiczność czy podoba im się festiwal TVN i czy chcieliby bawić się na ich festiwalu za rok. Gdy odpowiedział mu gorący aplauz, rzekł: W takim razie wiecie co robić. Chwilę później na scenę wszedł zwycięzca tegorocznego Bursztynowego Słowika, Dawid Kwiatkowski. – Bardzo wam dziękuję. Dziękuję też stacji TVN. Nie dajcie się – powiedział piosenkarz, ocierając łzy wzruszenia.

