Val Kilmer odzyskał głos. „Nie wyobrażałem sobie, że będzie to możliwe”

Naukowcy i wciąż rozwijająca się technologia wielokrotnie już przywracały nadzieję i ułatwiały życie ludziom chorym. Jednym z nich jest Val Kilmer.

Val Kilmer znów może mówić

Walka aktorka z nowotworem gardła trwa już niemal dekadę. W 2014 roku Kilmer przeszedł zabieg tracheotomii, który praktycznie pozbawił go głosu. Gwiazdor nauczył się porozumiewać z bliskimi za pomocą rurki tracheotomijnej, ale teraz pojawiła się nadzieja, że znów będzie mógł mówić. Wszystko za sprawą firmy Sonantic, która zajmuje się sztuczną inteligencją. Naukowcy z Sonantic wykorzystali cyfrowo oczyszczone nagrania archiwalne głosu aktora i odtworzyli je za pomocą narzędzia, które nazywają „photoshopem dla głosu”.

– Chcieliśmy podarować mu coś, co pozwoli mu nadal tworzyć i rozwijać się. Kiedy zaprezentowaliśmy efekty naszej pracy synowi Vala, był wzruszony tym, że po raz pierwszy od lat usłyszał głos swojego taty – powiedział w rozmowie z Daily Mail John Flynn, współzałożyciel Sonantic. Sam aktor nie krył radości i wystosował specjalne oświadczenie. „Skutki uboczne walki z rakiem gardła, odebrały mi umiejętność mówienia, utrudniając innym zrozumienie mnie. Możliwość opowiedzenia swojej historii głosem, który wydaje się autentyczny i znajomy, to wyjątkowy prezent. Nie wyobrażałem sobie, że będzie to jeszcze możliwe” – napisał Kilmer w oświadczeniu dla mediów.

